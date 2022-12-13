البنك المركزي يُلزم منصات الوساطة الرقمية بنشر أسماء المُلاك

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ألزم البنك المركزي المؤسسات الممارسة لنشاط الوساطة الرقمية التمويلية بالإفصاح عن أسماء ملاك المؤسسة، وكامل معلومات ترخيص المنشأة، مع الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.

وقال البنك إنه على منشآت الوساطة الرقمية التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافةً إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

حظر نشاط الوساطة الرقمية التمويلية دون الحصول على ترخيص

وأشار إلى أنه يُحظر على أي جهة ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن التعليمات المنظمة لعمل النشاط تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، حيث يتم تطبيق التعليمات من قبل المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.

كما ألزم البنك ممارسي النشاط بوضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات واستقبال عروض وطلبات التمويل ومعالجتها، بالإضافة إلى أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي، وعلى المنشأة الالتزام بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط.

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