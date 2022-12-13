تايوان: الصين تُهدد الجزيرة بعدد كبير من القاذفات ذات القدرات النووية

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أعلنت السلطات التايوانية، أن الصين أرسلت عددًا قياسيًا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

بكين تحظر دخول أي واردات تايوانية

وأوضحت أن هذا يأتي بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

21 طائرة تدخل منطقة تمييز الهوية

وأكدت أن 21 طائرة دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز «إتش-6» ذات القدرات النووية.

الصين تكثف الضغوط العسكرية والاقتصادية

وحسب «فرانس برس»، فقد كثّفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية «تساي إنغ-وين» التي تصر على استقلال تايوان.

أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان

في الوقت نفسه، كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع عسكري أجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الإمدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات ذات الصلة.

بيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية

كما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية وبيع دبابات قتال من طراز «أبرامز» لبولندا.

يأتي هذا في الوقت الذي عارضت فيه وزارة الدفاع الوطني الصينية إقامة الولايات المتحدة الأمريكية علاقات عسكرية مع تايوان وبيعها أسلحة للجزيرة.

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