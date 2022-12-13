انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189 ريالاً

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من ديسمبر 2022، انخفاضًا طفيفًا عن أسعار أمس ، حيث سجل عيار 24 نحو 216.07 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.06 ريال.

عيار 21 يسجل 189.06 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.06 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.04 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.03 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6720 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1513 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,068 ريال.

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