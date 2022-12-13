الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
البنك المركزي يُلزم منصات الوساطة الرقمية بنشر أسماء المُلاك
«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لصحة نفسية إيجابية
العملات الأجنبية تواصل ثباتها أمام الريال اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189 ريالاً
تايوان: الصين تُهدد الجزيرة بعدد كبير من القاذفات ذات القدرات النووية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189 ريالاً
١١:٢٩:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من ديسمبر 2022، انخفاضًا طفيفًا عن أسعار أمس ، حيث سجل عيار 24 نحو 216.07 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.06 ريال.

عيار 21 يسجل 189.06 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.06 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.04 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.03 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6720 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1513 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,068 ريال.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
بالأرقام.. «صحة حائل» تكشف حقيقة وفيات «الأفراط»

بالأرقام.. «صحة حائل» تكشف حقيقة وفيات «الأفراط»

٠٣:٠٢ م، الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٦
أمريكا لـ«الأمم المتحدة»: إيران خرقت حظر إرسال أسلحة للحوثيين

أمريكا لـ«الأمم المتحدة»: إيران خرقت حظر إرسال أسلحة للحوثيين

٠١:٣٠ ص، الخميس، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٥
مكة.. وفاتان وإصابة في تصادم 4 سيارات بطريق العرضيات (صور)

مكة.. وفاتان وإصابة في تصادم 4 سيارات بطريق العرضيات (صور)

٠٣:٠٦ ص، الجمعة، ١٢ مايو ٢٠١٧
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

١١:٤١ ص، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *