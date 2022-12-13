«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لصحة نفسية إيجابية

تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الثلاثاء، باتباع 3 قواعد ذهبية من أجل صحة نفسية إيجابية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت المنصة: “عوامل تحسّن صحتك النفسية: التعلم المستمر، النشاط الرياضي، العطاء والغذاء الصحي”.

التواصل مع الآخرين

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، على أهمية التواصل مع الآخرين بشكل فعال ومباشر لتعزيز الصحة النفسية للمرء.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “إن جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل مع الآخرين بشكل مباشر بدلاً من التواصل الإلكتروني”.

والصحة النفسية مهمة جدًا للإنسان، حيث تؤدي إلى تحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين خصائص شخصية الفرد في جوانبها العقلية والانفعالية، وكذلك تسهم في استثمار طاقاته المختلفة على أتم وجه بما يحقق أهدافه.

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