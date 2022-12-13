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تحالف ياباني أمريكي لتطوير رقائق بتقنية 2 نانومتر

تحالف ياباني أمريكي لتطوير رقائق بتقنية 2 نانومتر

تحالف ياباني أمريكي لتطوير رقائق بتقنية 2 نانومتر
١١:١٩:٣١ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف اتحاد الشركات اليابانية الجديد لأشباه الموصلات “رابيدوس” وشركة الكمبيوتر والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آي بي إم” عن توقيع اتفاق لتطوير رقائق الجيل القادم بشكل مشترك في خضم منافسة عالمية محتدمة في هذا المجال، بحسب ما أوردته “كيودو”.

إنتاج رقائق 2 نانومتر 

ويهدف اتحاد “رابيدوس”، الذي تأسس في شهر أغسطس الماضي من ثماني شركات يابانية، بينها تويوتا موتور وعملاق الاتصالات (إن تي تي)، إلى إنتاج رقائق 2 نانومتر اعتبارًا من 2027 بالتعاون مع “آي بي إم” التي كشفت العام الماضي عن تقنية الألواح النانوية التي تمهد الطريق لعقدة 2 نانومتر، وقالا إنهما سيعملان معًا في تطوير التكنولوجيا المتطورة في مجمع ألباني نانوتك، بولاية نيويورك الأمريكية.

يذكر أن مصنعي الرقائق في اليابان هيمنوا على تلك الصناعة في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنهم تخلفوا عن ركب قيادة هذه الصناعة التي بات روادها الآن في مواقع أخرى، مثل تايوان وكوريا الجنوبية.

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الكلمات الدلالية:
تكنولوجية رقائق رقائق إلكترونية شركات

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