لحملة الدبلوم فأعلى.. «الوطني للأرصاد» يُعلن حاجته لـ 100 وظيفة شاغرة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية.

الشراكات الإستراتيجية.

مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.

مدير التميز التشغيلي.

مدير التسويق وتطوير المنتج.

مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.

محلل أعمال أرصادية.

محلل أول التخطيط الاستراتيجي.

محلل أول التميز التشغيلي.

محلل التميز التشغيلي.

مدير حساب مبيعات.

مدير مشروع أرصاد.

أخصائي مبيعات.

كبير أخصائي تسويق.

كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.

أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.

أخصائي تسويق.

مدير التسعيرات والعقود.

كبير أخصائي التسعيرات والعقود.

أخصائي التسعيرات والعقود.

كبير ممثل خدمة عملاء.

ممثل خدمة عملاء.

منسق إستراتيجية وتسويق.

منسق تخطيط وتميز تشغيلي.

أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية.

أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.

أخصائي خدمات مناخ.

أخصائي نظم معلومات جغرافية.

أخصائي أرصاد جوية.

مصمم أرصادي لنشر المعلومات.

محلل بيانات جودة توقعات الطقس.

أخصائي وثائق ومحفوظات.

مشرف وحدة التميز.

مشرف وحدة التخطيط للطوارئ.

أخصائي امن سيراني.

مشرف غرفة الطوارئ المركزية.

أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.

أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.

* التخصصات

1 – إدارة الأعمال.

2 – المالية.

3 – محاسبة.

4 – القانون.

5 – الهندسة.

6- علوم الحاسب.

7 – علوم البيانات.

8 – التسويق.

9 – تقنية المعلومات.

10 – إدارة أنظمة المعلومات.

11 – أبحاث الأرصاد الجوية.

12 – نظريات الأبحاث.

13 – وغيرها.

* التقديم

– متاح ابتداء من اليوم 14 جمادى الأولى 1444 هـ وينتهي 24-05-1444 الموافق 18 ديسمبر 2022.

* طريقة التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).