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التدريب المهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين في هذه المدة

التدريب المهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين في هذه المدة

التدريب المهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين في هذه المدة
١١:١٠:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تنفيذ عدة مبادرات خلال العام الحالي بهدف توظيف خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين منذ بداية 2022.

وأكد المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني، فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي وفروعها بالمؤسسة تركز على التنسيق المباشر مع قطاع الأعمال بهدف تسهيل حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة.

الفرص الوظيفية

وبين أنه بلغ عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين منذ بداية عام 2022م وحتى الآن (80412) فرصة عمل في عدة مجالات، فيما بلغ عدد الخريجين للفصل الأول والثاني والصيفي الماضية (51935) خريجًا وخريجة.

وأضاف أن عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع القطاعين العام والخاص منذ بداية العام بلغ 68 مذكرة تفاهم، تتركز على توظيف خريجي برامج التدريب التقني.

وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة مشاريع ومبادرات بهدف توظيف الخريجين من خلال عقد معارض ولقاءات التوظيف، وإبرام شراكات واتفاقيات بين المؤسسة وقطاع الأعمال، وتزويد مختلف القطاعات بقوائم الخريجين وتخصصاتهم، وقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين.

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