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هدمٌ للمنازل واقتحامٌ للأقصى.. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

هدمٌ للمنازل واقتحامٌ للأقصى.. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

هدمٌ للمنازل واقتحامٌ للأقصى.. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية
١٠:٤٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وسط صمت دولي واضح، تواصل قوات الاحتلال، جرائمها العنصرية الممنهجة والمستمرة بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

اعتقال 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم وطوباس ورام الله وأريحا في الضفة الغربية، واعتقلت 14 فلسطينيًا من بينهم طالب جامعي وأسير محرر، وذلك بعد مداهمة وتفتيش عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

الاحتلال يعتقل 815 طفلاً فلسطينيًا

وأكدت أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري 815 طفلاً فلسطينياً، تعرضوا خلال اعتقالهم لاعتداءات متنوعة في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

شهيدة واعتقالات وهدمٌ واقتحام للأقصى

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فقد واصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم العنصري، أمس، حيث استشهدت طفلة برصاص الاحتلال في جنين، واعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً من القدس وبيت لحم والخليل وجنين، وأجبرت مقدسيًا على هدم منزله، وهدمت خيمة في بيت لحم، وأخطرت بهدم بيوت بلاستيكية في جنين، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل اللبن الشرقية

ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة على مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، الأمر الذي أعاق حركة الدخول والخروج من وإلى القرية، قبل أن يقوم الأهالي بفتحها.

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

في الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين.

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اعتقال فلسطينيين اقتحام الأقصى المسجد الأقصى جنين فلسطين قوات الاحتلال

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