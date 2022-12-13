هاشتاق «حوقلوا» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: ليس مجرد ذكر

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حوقلوا” التريند في المملكة، صباح اليوم، بعد يوم شديد مرت به عدة مدن ومناطق نتيجة تساقط الأمطار وجريان السيول بها.

وتداول مغردون العديد من التغريدات المرفقة بالصور والفيديوهات للحظة تساقط ثلوج على عدة مناطق على رأسها تبوك.

وأثناء ذلك، دعا مغردون إلى ذكر الله في مثل هذه الأوقات، متمنيين أن تكون هذه الأمطار مياه بركة ورزق.

عاملوا الحوقلة كمفتاح للأبواب الموصدة

وقال أحد المغردين: “عاملوا الحوقلة ليس معاملة ذكر فحسب، بل كالمنفذ لكم، كالملجأ، كمخرج الطوارئ، كمفتاح للأبواب الموصدة، التأمل والاستشعار فقط في معانِ هذا الذكر العظيم يملأ القلب سكينة وارتياح، ينتشلك من الضعف إلى القوة، ومِن الضيق إلى السعة، فكيف بتكرارها المستمر؟ كيف بالتشبُّث بها؟”.

وأضاف آخر: “لا تغفل عن -الحوقلة- مهما كان عندك من الضغوطات والانشغالات رددها دائمًا، فيها العجب العجاب من التسخير والتيسير والفتوح ما لا يخطر على قلبك، حتى إنها تُعينك على الكثير من المهام الدينية والدنيوية وكأن أحدًا يدفعك ويُساندك ويُساعدك”.

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