19 درجة.. أبها والباحة تسجلان أقل درجات حرارة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في جازان وجدة، و30 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و29 درجة في ينبع، و27 درجة في المدينة المنورة وشرورة والعلا، و22 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 19 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

أعلنت جمعية الطقس والمناخ أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم، السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة، وقد تمتد – بمشيئة الله تعالى – ناحية جازان.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على المدينة المنورة وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

فيما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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