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بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي
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بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي
٠٩:٤٧:٢١ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، توضيحًا حول مصير الدعم الإضافي، بعد إيداع دفعة ديسمبر.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول استمرار الدعم الإضافي.

وقال حساب المواطن ردًا على السائل: “الدعم الإضافي مقدم حتى نهاية العام المالي الحالي، ويقوم البرنامج بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

النشاط التجاري

وفي رد على استفسار آخر، قال حساب المواطن: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويمكنك الافصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري ) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ”.

ونبه حساب المواطن إلى أنه “يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء المستند ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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