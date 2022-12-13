بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الطقس والمناخ أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم، السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة، وقد تمتد – بمشيئة الله تعالى – ناحية جازان.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز لتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة التي تشمل محافظتي الحناكية والمهد، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

فيما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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