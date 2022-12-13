الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية
تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور
«الصحة» تبدأ تطعيم الطالبات.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي
الموارد البشرية: عدم نقل خدمات العامل الوافد خلال 15 يومًا يعرضه لهذا الإجراء
أمطار المدينة.. ما حقيقة وقوع بعض المخططات السكنية في مجاري السيول؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٩:٣٥:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الطقس والمناخ أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم، السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة، وقد تمتد – بمشيئة الله تعالى – ناحية جازان.

الصورة

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة  الـ 8 مساءً.

سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز لتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة التي تشمل محافظتي الحناكية والمهد، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

فيما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

أمطار المدينة.. ما حقيقة وقوع بعض المخططات السكنية في مجاري السيول؟

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة الأرصاد الطقس الان جريان السيول خريطة الأمطار درجات الحرارة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
تخريب وحرق لأجهزة «ساهر» بـ«نجران».. والشرطة تتوعد (فيديو)

تخريب وحرق لأجهزة «ساهر» بـ«نجران».. والشرطة تتوعد (فيديو)

١٠:٢٧ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غدًا الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غدًا الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

١٢:٤١ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
إحصائية: 60% من زوار معرض الرياض للكتاب «شباب»

إحصائية: 60% من زوار معرض الرياض للكتاب «شباب»

١٢:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٤ مارس ٢٠١٧
«تعليم مكة»: لا صحة لتعليق الدراسة غداً

«تعليم مكة»: لا صحة لتعليق الدراسة غداً

١١:٠٨ م، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *