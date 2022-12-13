الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هاشتاق «حوقلوا» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: ليس مجرد ذكر
19 درجة.. أبها والباحة تسجلان أقل درجات حرارة اليوم في المملكة
بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي
ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين
بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية

بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية

بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية
٠٩:٢٣:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

فور انتهاء الهدنة في اليمن، بدأت مليشيات الحوثي باستهداف الموانئ والملاحة الدولية، وصعدت المليشيات المدعومة إيرانيًا من تنفيذ تهديداتها باستهداف مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية.

المليشيات تواصل عمليات القرصنة البحرية

وضاعفت المليشيات من عملياتها العسكرية والقرصنة البحرية، تنفيذًا للأجندة الإيرانية في المنطقة، وإلحاق الأذى والضرر بالمنشآت المدنية ومقدرات الشعب اليمني.

ودفع إرهاب مليشيات الحوثي، وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، إلى دعوة المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني التوسعي المهدد لأمن اليمن والمنطقة والعالم.

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل

في الوقت نفسه، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جريمة استهداف مليشيا الحوثي، مدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران محافظة حجة، باستخدام طائرة مسيرة – إيرانية الصنع – والذي أدى الى مقتل طفل وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

مطالب للمجتمع الدولي باعتبارها جريمة حرب

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثيْن الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية.

توثيق 127 ألف انتهاك من الحوثي في اليمن

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف يمني حقوقي، عن توثيق أكثر من 127 ألف انتهاك لمليشيات الحوثي، أدى لمقتل وإصابة نحو 48 ألف مدني طيلة الأعوام الماضية.

اقرأ أيضًا:

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل

الكلمات الدلالية:
إيران الحوثي القرصنة البحرية الهدنة في اليمن مصادر الطاقة مليشيات الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
إقبال كبير على الدرس الأسبوعي لـ”السديس” بالحرم المكي

إقبال كبير على الدرس الأسبوعي لـ”السديس” بالحرم المكي

٠٥:١٢ م، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
القبض على مواطنيْن أشعل أحدهما النار في خزان وقود بسكاكا

القبض على مواطنيْن أشعل أحدهما النار في خزان وقود بسكاكا

٠٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
«مدني المدينة»: عقاب فوري لمخالفي سكن الحجاج

«مدني المدينة»: عقاب فوري لمخالفي سكن الحجاج

١١:٣٥ م، الخميس، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٥
“جمرك الحديثة” يُحبط تهريب حبوب مخدرة بـ”تيدر شاحنة”

“جمرك الحديثة” يُحبط تهريب حبوب مخدرة بـ”تيدر شاحنة”

٠٢:٥٣ م، الخميس، ١٩ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *