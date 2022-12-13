بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية

تواصل – فريق التحرير:

فور انتهاء الهدنة في اليمن، بدأت مليشيات الحوثي باستهداف الموانئ والملاحة الدولية، وصعدت المليشيات المدعومة إيرانيًا من تنفيذ تهديداتها باستهداف مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية.

المليشيات تواصل عمليات القرصنة البحرية

وضاعفت المليشيات من عملياتها العسكرية والقرصنة البحرية، تنفيذًا للأجندة الإيرانية في المنطقة، وإلحاق الأذى والضرر بالمنشآت المدنية ومقدرات الشعب اليمني.

ودفع إرهاب مليشيات الحوثي، وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، إلى دعوة المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني التوسعي المهدد لأمن اليمن والمنطقة والعالم.

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل

في الوقت نفسه، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جريمة استهداف مليشيا الحوثي، مدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران محافظة حجة، باستخدام طائرة مسيرة – إيرانية الصنع – والذي أدى الى مقتل طفل وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

مطالب للمجتمع الدولي باعتبارها جريمة حرب

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثيْن الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية.

توثيق 127 ألف انتهاك من الحوثي في اليمن

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف يمني حقوقي، عن توثيق أكثر من 127 ألف انتهاك لمليشيات الحوثي، أدى لمقتل وإصابة نحو 48 ألف مدني طيلة الأعوام الماضية.

اقرأ أيضًا:

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل