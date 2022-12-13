الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين
بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية
تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور
«الصحة» تبدأ تطعيم الطالبات.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي
الموارد البشرية: عدم نقل خدمات العامل الوافد خلال 15 يومًا يعرضه لهذا الإجراء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين

ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين

ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين
٠٩:٤١:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل الضربات التي يتلقاها ملك العملات الرقمية حول العالم، فبعد أيام من إعلان إفلاس ملك البيتكوين، سام بنكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “اف تي اكس” للعملات الرقمية، أعلن مدع عام في نيويورك أن سلطات جزر الباهاماس أوقفته بطلب من القضاء الأمريكي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن انهيار شركة ملك البيتكوين:

1- انهارت شركة “فريد” بشكل مفاجئ وخسرت 32 مليار دولار، وبدأ العملاء المذعورون في سحب كل أموالهم، وأثناء ذلك استولت الشركة على عدة مليارات.

2- منذ هذا الوقت، فر “بانكمان فريد” إلى جزر الباهاماس،  الأرخبيل الواقع شمال شرق كوبا.

3- وهناك شارك في لقاءات إعلامية على الرغم من خطر تعرضه للمحاكمة.

4- تم القبض عليه بالفعل، وقال  فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة الباهاماس، إن كلاً من الولايات المتحدة وبلاده “لديها مصلحة بأن تتم محاسبة الأفراد المرتبطين بإف تي إكس والذين ربّما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون”.

5- قال بانكمان فريد إنه “صدم” بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، مؤكدًا أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نية احتيالية.

الانهيار المفاجئ في سوق العملات الرقمية

وخلال أقل من أسبوع من إعلان ftx إفلاسها، سجلت سوق العملات الرقمية خسائر في حدود 250 مليار دولار وتحديدًا خلال 6 أيام تداول فقط.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات 1.07 تريليون دولار قبل الانهيار، بينما تم التداول قرب مستويات دون الـ 830 مليار دولار.

في نوفمبر 2021 سجلت أعلى مستوياتها

كانت العملات الرقمية قد سجلت في نوفمبر 2021 أعلى مستوى رسملة على الإطلاق، حينما تجاوز القيمة السوقية آنذاك مستويات 3.3 تريليون دولار.

واتضح أن المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة والمستويات الأعلى من التضخم جيدة لما يسمى بالأصول البديلة مثل العملات المشفرة والذهب كانوا على خطأ هذا العام.

وتعرض هؤلاء لضربة تماما مثل الأسهم والسندات، مما يثبت أنه لا يوجد مكان للاختباء في سوق تسود فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود.

اقرأ أيضًا:

الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة

الكلمات الدلالية:
البيتكوين العملات العملات الرقمية عملة البيتكوين ملك البيتكوين

مواد ذات صلة

المزيد
«حزب الله» يخسر 103 من عناصره بسوريا في شهرين

«حزب الله» يخسر 103 من عناصره بسوريا في شهرين

٠٤:٤٥ م، الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٥
استمرار «عاصفة الحزم».. وطلعات جوية متواصلة لإضعاف الميليشيات الحوثية

استمرار «عاصفة الحزم».. وطلعات جوية متواصلة لإضعاف الميليشيات الحوثية

٠٨:٤٨ ص، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
شرطة الشمالية توضح ملابسات إطلاق أعيرة نارية في ميدان بعرعر

شرطة الشمالية توضح ملابسات إطلاق أعيرة نارية في ميدان بعرعر

٠٥:٢٤ م، الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠١٥
تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس

تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس

٠٧:٣٩ ص، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *