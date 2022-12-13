ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل الضربات التي يتلقاها ملك العملات الرقمية حول العالم، فبعد أيام من إعلان إفلاس ملك البيتكوين، سام بنكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “اف تي اكس” للعملات الرقمية، أعلن مدع عام في نيويورك أن سلطات جزر الباهاماس أوقفته بطلب من القضاء الأمريكي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن انهيار شركة ملك البيتكوين:

1- انهارت شركة “فريد” بشكل مفاجئ وخسرت 32 مليار دولار، وبدأ العملاء المذعورون في سحب كل أموالهم، وأثناء ذلك استولت الشركة على عدة مليارات.

2- منذ هذا الوقت، فر “بانكمان فريد” إلى جزر الباهاماس، الأرخبيل الواقع شمال شرق كوبا.

3- وهناك شارك في لقاءات إعلامية على الرغم من خطر تعرضه للمحاكمة.

4- تم القبض عليه بالفعل، وقال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة الباهاماس، إن كلاً من الولايات المتحدة وبلاده “لديها مصلحة بأن تتم محاسبة الأفراد المرتبطين بإف تي إكس والذين ربّما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون”.

5- قال بانكمان فريد إنه “صدم” بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، مؤكدًا أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نية احتيالية.

الانهيار المفاجئ في سوق العملات الرقمية

وخلال أقل من أسبوع من إعلان ftx إفلاسها، سجلت سوق العملات الرقمية خسائر في حدود 250 مليار دولار وتحديدًا خلال 6 أيام تداول فقط.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات 1.07 تريليون دولار قبل الانهيار، بينما تم التداول قرب مستويات دون الـ 830 مليار دولار.

في نوفمبر 2021 سجلت أعلى مستوياتها

كانت العملات الرقمية قد سجلت في نوفمبر 2021 أعلى مستوى رسملة على الإطلاق، حينما تجاوز القيمة السوقية آنذاك مستويات 3.3 تريليون دولار.

واتضح أن المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة والمستويات الأعلى من التضخم جيدة لما يسمى بالأصول البديلة مثل العملات المشفرة والذهب كانوا على خطأ هذا العام.

وتعرض هؤلاء لضربة تماما مثل الأسهم والسندات، مما يثبت أنه لا يوجد مكان للاختباء في سوق تسود فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود.

اقرأ أيضًا:

الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة