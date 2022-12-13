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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور
٠٩:١٥:١٥ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور؟”.

ورد الحساب عليه قائلاً: “يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش؛ وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية”.

كيف يمكن للمطلقة أو الأرملة الاستفادة من الضمان؟

وفي توضيح سابق، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه يمكن للزوجة والمطلقة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور عبر تقديم طلب استثناء.

جاء ذلك ردًا على سؤال على حسابها بـ”تويتر”، يقول، أريد الاستفسار هل الضمان يشمل أم مواطن أرملة من زوج غير سعودي؟.

وردت الوزارة عليها قائلة: “يمكن لـزوجـة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال، أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور”.

مبلغ الاستحقاق للمستفيد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبلغ الاستحقاق للمستفيد يتم احتسابه شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد، والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأوضحت على حساب العناية بالمستفيدين في «تويتر»، أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله أن يتبع هذه الخطوات:

1 – إرفاق المستندات الداعمة.

2 –  تقديم شكوى مالية من خلال المنصة.

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