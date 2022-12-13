الموارد البشرية: عدم نقل خدمات العامل الوافد خلال 15 يومًا يعرضه لهذا الإجراء

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تستهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من خلال تحديثات الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، بحسب «عكاظ».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أن الوزارة حدثت الضوابط في حالة تقدُّم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، إذ يتوقف ارتباط بيانات العامل بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطعاً عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمّل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

أما بشأن العمالة الوافدة ممّن لديهم بلاغات تغيُّب قبل تاريخ القرار، فيتم اتباع الآتي:

1- يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيّباً عن العمل»

2- يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

3- وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيّباً عن العمل».

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