«الصحة» تبدأ تطعيم الطالبات.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة أن عدد الطالبات اللائي تلقين اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس بلغ عددهن حتى اليوم أكثر من 131 ألف طالبة.

والورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية تسبب ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، ويمكن أن يسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن لقاح الورم الحليمي يعدّ من اللقاحات الأساسية في جدول التطعيمات الوطني، مشيرة إلى أن ‏الدراسات أثبتت أن إعطاء اللقاح في مرحلة مبكرة من العمر يعطي فعالية أكبر خصوصاً من العمر 9 سنوات.

الورم الحليمي والسرطان

ومن المعروف أن أكثر من 90% من إصابات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي، ووفقاً للإحصائيات الحديثة يقدر عدد الاصابات بسرطان عنق الرحم في السعودية بنحو 358 حالة سنوياً، ويقدر عدد الوفيات من المرض بـ 179 وفاة، كما أن سرطان عنق الرحم يعد رقم 8 من السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء في المملكة.

من جانبه، كشف أستاذ طب النساء والتوليد والعقم البروفيسور حسن صالح جمال، لصحيفة “عكاظ” أن سبب استهداف لقاح الورم الحليمي للفتيات من عمر 9 إلى 12 عاماً يعود لأنه يكون أعلى فعالية وحماية من السرطانات، كما أن أخذ اللقاح قبل سن الـ15 يكون على جرعتين مقابل 3 جرعات، إذا تم أخذ اللقاح بعد سن الـ15.

وبين أن الدراسات الحديثة في أوروبا وأستراليا تشير إلى أن الحصول على اللقاح يقلل الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة تراوح من 70% إلى 90%.

تجنب العدوى

وعن أسباب تجنب العدوى، قال البروفيسور حسن صالح جمال، إن أهمها أخذ اللقاح في سن 9 إلى 11 عاماً، ثم في عمر 26 عاماً، والحرص على النظافة الشخصية.

وعن التعافي يقول: معظم الحالات تهدأ من تلقاء نفسها في مدة تراوح من عام إلى عامين، وقد تصبح مزمنة وتتطور إلى سرطان عنق الرحم، وتستغرق هذه التغيرات مدة تراوح ما بين 15 إلى 20 سنة لأصحاب المناعة العالية، ويمكن منع ذلك بالفحص الدوري لعنق الرحم.

اقرأ أيضًا:

الورم الحليمي البشري «HPV» .. الأعراض والأنواع وطرق الوقاية والعلاج