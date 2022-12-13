من واقع تجربته الشخصية.. وزير الحج يطرح روشتة فعالة للنجاح (فيديو)

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قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن أي إنسان لكي يحقق النجاح في حياته لابد أن يوازن بين العمل والشؤون الحياتية الأخرى، مشددًا على أن التركيز وتنظيم الوقت هما أساس أي نجاح.

وخلال حديثه بإحدى المؤتمرات، تحدث وزير الحج عن تجربته الشخصية في النجاح عبر تنظيم الوقت وإعطاء كل جانب حقه، قائلاً: “أنا أزور والديَّ بشكل يومي، ولدي وقت للجلوس مع أولادي بشكل يومي، وكذلك عندي وقت للمشي يوميًا”.

وأكمل: “حتى في عز وقت الجائحة كنت حريصًا على الاستمرار في هذه الأمور لأن جزءًا من حياة الشخص أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يمكن أن أكون ناجحًا في عملي وفي أداء مهامي وأنا غير ناجح في بيتي ولا أحقق التوازن الذي أحتاجه”.

التركيز وتنظيم الوقت

ووفق الوزير الربيعة، فإن “الإنسان لديه وقت إذا ركّز، وإذا كان لديه وقت مضغوط جدًا فإنه يقدم إنتاجية عالية، والسبب هو التركيز العالي وتنظيم الوقت، ففي فترة الامتحانات ما كنا نذاكره في 10 ساعات نذاكره في ساعة واحدة والسبب هو التركيز”.

وحذر الوزير من كثرة الملهيات في وقتنا هذا، مثل الجوال، مشيرًا إلى أن “المقاطعات التي تحدث للإنسان من الجوال أو غيره تدمر الوقت، وحسب الدراسات فإن كل مقاطعة تضيع تقريبا 35 دقيقة من وقت الإنسان”.

وشدد الوزير على أن التركيز الشديد في عملك وتنظيم وقتك أمر أساس لنجاح الإنسان الذي يستطيع زيادة إنتاجيته إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة لو كان منظمًا في وقته.

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