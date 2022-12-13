أهم 4 أنظمة تعليمية في نظام نور

تواصل – فريق التحرير:

يقدم نظام نور مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، التي تهدف إلى ربط المنظومة التعليمية في المملكة، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب في تحصيل المواد.

أبرز 4 أنظمة يتضمنها النظام

وفيما يلي أبرز 4 أنظمة يتضمنها النظام وهي كالتالي:

1- فارس:

النظام الإلكتروني المسؤول عن الشؤون المالية والإدارية والبشرية.

2- إنجاز:

المسؤول عن أعمال المكاتب والمحفوظات وتدقيق المعلومات.

3- الخرائط التعليمية:

المسؤول عن العمليات الجغرافية والمكانية وربط الشبكة عبر الإنترنت.

4- الاجتماعات:

المسؤول عن تنظيم مقابلات الفيديو في المملكة.

كما يمكن متابعة سلوك الطالب في نظام نور باتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور من هنا.

– الذهاب إلى القائمة الرئيسة.

– تحديد قسم “السلوك والمواظبة” والضغط على بحث.

كيفية تسجيل طالب زائر في نظام نور

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور.

2- يدخل ولي أمر الطالب الزائر على خدمة بوابة الاستمارة الواحدة.

3- إدراج البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

4- بعد إدخال البيانات، يرفع ولي الأمر الأوراق المطلوبة على الموقع.

5- من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة الإقامة بالمملكة، وصورة من هوية الطالب الزائر.

6- عند حصول الطالب على أي شهادة دراسية، لا بد من رفعها على موقع نور.

7- الضغط على أيقونة تسجيل بعد رفع الأوراق، وإدخال البيانات المطلوبة.

اقرأ أيضًا:

تعليم الشرقية: إعلان نتائج الاختبارات عبر نظام نور في هذا الموعد