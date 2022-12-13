أهم 4 أنظمة تعليمية في نظام نور
تواصل – فريق التحرير:
يقدم نظام نور مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، التي تهدف إلى ربط المنظومة التعليمية في المملكة، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب في تحصيل المواد.
أبرز 4 أنظمة يتضمنها النظام
وفيما يلي أبرز 4 أنظمة يتضمنها النظام وهي كالتالي:
1- فارس:
النظام الإلكتروني المسؤول عن الشؤون المالية والإدارية والبشرية.
2- إنجاز:
المسؤول عن أعمال المكاتب والمحفوظات وتدقيق المعلومات.
3- الخرائط التعليمية:
المسؤول عن العمليات الجغرافية والمكانية وربط الشبكة عبر الإنترنت.
4- الاجتماعات:
المسؤول عن تنظيم مقابلات الفيديو في المملكة.
كما يمكن متابعة سلوك الطالب في نظام نور باتباع الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور من هنا.
– الذهاب إلى القائمة الرئيسة.
– تحديد قسم “السلوك والمواظبة” والضغط على بحث.
كيفية تسجيل طالب زائر في نظام نور
1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور.
2- يدخل ولي أمر الطالب الزائر على خدمة بوابة الاستمارة الواحدة.
3- إدراج البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
4- بعد إدخال البيانات، يرفع ولي الأمر الأوراق المطلوبة على الموقع.
5- من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة الإقامة بالمملكة، وصورة من هوية الطالب الزائر.
6- عند حصول الطالب على أي شهادة دراسية، لا بد من رفعها على موقع نور.
7- الضغط على أيقونة تسجيل بعد رفع الأوراق، وإدخال البيانات المطلوبة.
اقرأ أيضًا:
تعليم الشرقية: إعلان نتائج الاختبارات عبر نظام نور في هذا الموعد