الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد
انتشار ظاهرة نثر البذور في مكة من المتسولين.. وأهم مطلبين للمواطنين
بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو
100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر
تعليق الدراسة الحضورية في محافظة العرضيات بسبب الأمطار الغزيرة
أهمها الثوم والريحان.. مضادات حيوية طبيعية وفعالة ضد البرد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد

بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد

بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد
٠٨:١٠:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد.

كثرة الخوف على الأولاد من العين غير مشروع

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كثرة الخوف على الأولاد من العين أمر لا ينبغي، وهو أمر غير مشروع لما فيه من المشقة على الإنسان.

نصيحة غالية لكل الآباء والأمهات

وأضاف أنه على الإنسان أن لا يخاف لا على نفسه ولا على أولاده من العين، ولكنه يثق بالله عز وجل ويدعو له ولهم بالسلامة والهداية، ويمنعهم من مجالس السوء، ويعمل على تربيتهم تربية شرعية حسنة.

عاقبة المبالغة في الخوف من العين

وأشار إلى أن المسلم ينبغي عليه ألا يبالغ في الخوف من العين حتى لا يقع في الوسواس، وعليه أن يترك وساوسه ويستعيذ بالله من شر الإنس والجن، ويحافظ على الأذكار المسنونة في الصباح والمساء، ويعلمها أولاده؛ فهي من أهم أسباب حفظ الله تعالى لعباده من العين والحسد.

اقرأ أيضًا:

«الفوزان» يوجه نصيحة جامعة نافعة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

الكلمات الدلالية:
الخوف من العين العين والحسد الفوزان صالح الفوزان نصيحة غالية

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: السماح للمعلمين بالتقاعد المبكر طوال العام

مصادر: السماح للمعلمين بالتقاعد المبكر طوال العام

٠٨:٤٣ ص، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦
جدة.. عودة طائرة من الممر بعد تلقي مسافر نبأ مرض والدته

جدة.. عودة طائرة من الممر بعد تلقي مسافر نبأ مرض والدته

٠٤:٣٠ م، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥
بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 128 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 128 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

٠٧:٢٣ م، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
بالصور..«بر القريات» توزع 1500 سلة غذائية على مستفيديها

بالصور..«بر القريات» توزع 1500 سلة غذائية على مستفيديها

٠٤:٣٧ م، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *