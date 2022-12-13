بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد

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وجه فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد.

كثرة الخوف على الأولاد من العين غير مشروع

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كثرة الخوف على الأولاد من العين أمر لا ينبغي، وهو أمر غير مشروع لما فيه من المشقة على الإنسان.

نصيحة غالية لكل الآباء والأمهات

وأضاف أنه على الإنسان أن لا يخاف لا على نفسه ولا على أولاده من العين، ولكنه يثق بالله عز وجل ويدعو له ولهم بالسلامة والهداية، ويمنعهم من مجالس السوء، ويعمل على تربيتهم تربية شرعية حسنة.

عاقبة المبالغة في الخوف من العين

وأشار إلى أن المسلم ينبغي عليه ألا يبالغ في الخوف من العين حتى لا يقع في الوسواس، وعليه أن يترك وساوسه ويستعيذ بالله من شر الإنس والجن، ويحافظ على الأذكار المسنونة في الصباح والمساء، ويعلمها أولاده؛ فهي من أهم أسباب حفظ الله تعالى لعباده من العين والحسد.

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