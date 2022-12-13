انتشار ظاهرة نثر البذور في مكة من المتسولين.. وأهم مطلبين للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت ظاهرة نثر حب الحمام من مخالفين لنظام الإقامة من جنسية إفريقية، على أرصفة إشارات مرور العاصمة المقدسة، في كثير من الاتجاهات.

وبحسب صحيفة “مكة”، تتسبب هذه الظاهرة في تدمير الأرصفة وتشويهها، الأمر الذي طالب معه مواطنون بتدخل الجهات الرقابية، ووضع حد لمثل هذه التصرفات الدخيلة التي يراد منها التسول.

من جهته، قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن دور الأمانة يقتصر على تنظيف الأرصفة من بقايا الحبوب والآثار المترتبة على نثرها.

وطالب مواطنون بتوزيع الحبوب للحمام في الحدائق والأرض الترابية ومنع نثرها على الأرصفة والاسفلت وأماكن زحمة السيارات.

عقوبة نثر البذور

شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على وجوب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال نثر البذور داخل أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشراف المركز في جميع مناطق المملكة، التي تشمل المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض وغيرها.

كما يقر المركز عقوبة على المخالفين تصل إلى 20 ألف ريال، مع الإلزام بإزالة المخالفة، وإصلاح الضرر، ودفع التعويضات، وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وعلى الراغبين في الحصول على ترخيص التواصل مع إدارة اللوائح والتراخيص على الإيميل التالي: Licence_permit@ncvc.gov.sa.

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