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100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر

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100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر

100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر

100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر
٠٧:٥٢:١٩ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن الحملة الإلكترونية الموجهة إلى إيلون ماسك بصفته مالك لمنصة تويتر للمطالبة بإزالة حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي على هذا الموقع الاجتماعي، وصلت إلى أكثر من 100 ألف توقيع حتى الآن.

معتقلون آخرون يواجهون خطر الإعدام

في الوقت نفسه، أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الإعدام الجائر للمحتجين الإيرانيين، محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، مشيرة إلى أن هناك معتقلين آخرين في خطر الإعدام الآن. ووصفت المنظمة عمليات الإعدام هذه بأنها انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع.

حكم الإعدام صدر بحق عشرات الإيرانيين

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أفادت لجنة متابعة وضع المعتقلين في إيران أنها تمكنت من تحديد 10 متظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة صدر بحقهم حكم الإعدام، وأضافت أنه بالإضافة إلى هؤلاء العشرة، تم تحديد  20 شخصًا آخرين على الأقل ممن صدرت عليهم لائحات تهم خطيرة یعاقب عليها بالإعدام.

وأكدت شبكة حقوق الإنسان الكردية، أن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت في مدينة روانسر غربي البلاد، مواطنين كرديين هما دانيال محمدي وآرين بيري واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

فيما قرر الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بسبب دور المؤسسة في التعتيم الإعلامي على قمع الانتفاضة الشعبية في إيران.

رضا بهلوي يطالب بمواصلة الإضرابات والاحتجاجات

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أنه لا يمكن وقف آلة القتل والإعدام للنظام الإيراني إلا بإسقاط هذا النظام المعادي للإيرانيين وغير الإنساني، داعيًا إلى تواصل الإضرابات والاحتجاجات، وعدم دفع الفواتير والضرائب في الداخل، والدعم الدولي، لممارسة أقصى قدر من الضغوط على النظام.

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إعدامات إيران إيلون ماسك احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي توير خامنئي

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