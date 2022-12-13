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بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو

بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو

بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو
٠٧:٥٦:١٥ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن باحثون بمعهد “لا جولا” لعلم المناعة في أمريكا من حل معضلة علمية تتعلَّق بمرض الربو الذي يعاني منه الملايين وخاصة في الشتاء، ما سيؤدي إلى اكتشاف علاج طويل الأمد للمرض.

ودرس مايكل كروفت، الأستاذ بالمعهد، لأكثر من عقد من الزمان، جزيئاً يسمى (LIGHT)، وهو نوع من “السيتوكين” الالتهابي الذي تُنتجه الخلايا التائية في الجهاز المناعي، ولكن في حالة الربو، تبالغ الخلايا التائية في رد الفعل تجاه المحفزات البيئية وتغمر المسالك الهوائية بهذا الجزيء وغيره من السيتوكينات الالتهابية.

علاج الربو

وأظهر عمل كروفت السابق أن الجزيء ضروري في عملية تسمى “إعادة تشكيل الأنسجة”، بالرئتين والممرات الهوائية بعد نوبة الربو، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأشار العلماء إلى أنه رغم معرفتهم أن الجزيء يؤدي دوراً في هذه العملية، فإنهم لم يعرفوا ما إذا كان يؤثر بشكل مباشر على أنسجة العضلات الملساء التي تبطن الممرات الهوائية الرئيسة في الرئتين، حيث تزداد هذه الأنسجة من حيث العدد والحجم في المصابين بالربو المتوسط والشديد، ويُعتقد أنها السبب الرئيس لفقدان وظائف الرئة.

وأظهر الباحثون أن أحد مستقبلي الجزيء (LIGHT) يتم التعبير عنه بقوة في خلايا العضلات الملساء في مجرى الهواء، وهو الأمر الذي يمكن الاستناد عليه لإيجاد علاج طويل الأمد للربو.

ومؤخرًا، حذرت دراسة من أن مرضى الربو معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا للدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ويسكونسن، فإن مرضى الربو أكثر عرضة بمرتين لتراكم اللويحات الزائدة في الشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ مقارنة بالأشخاص غير المصابين.

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