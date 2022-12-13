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تعليق الدراسة الحضورية في محافظة العرضيات بسبب الأمطار الغزيرة

تعليق الدراسة الحضورية في محافظة العرضيات بسبب الأمطار الغزيرة

تعليق الدراسة الحضورية في محافظة العرضيات بسبب الأمطار الغزيرة
٠٧:٤٠:١٦ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة تعليق الدراسة، إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 19/ 5 /1444هـ بمحافظة العرضيات فقط، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وجاء ذلك إثر تدفق السيول في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

فرصة لهطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

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شاهد.. تدفق السيول في محافظة العرضيات

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