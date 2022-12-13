الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 4 أنظمة تعليمية في نظام نور
بالفيديو.. «الفوزان» يوجه نصيحة لمن يبالغ في الخوف من العين على الأولاد
انتشار ظاهرة نثر البذور في مكة من المتسولين.. وأهم مطلبين للمواطنين
بشرى للملايين في الشتاء.. قريبًا علاج طويل الأمد للربو
100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر
تعليق الدراسة الحضورية في محافظة العرضيات بسبب الأمطار الغزيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أهمها الثوم والريحان.. مضادات حيوية طبيعية وفعالة ضد البرد

أهمها الثوم والريحان.. مضادات حيوية طبيعية وفعالة ضد البرد

أهمها الثوم والريحان.. مضادات حيوية طبيعية وفعالة ضد البرد
٠٧:٣١:١٧ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، إنه للوقاية من أمراض البرد، يمكن استخدام مضادات حيوية طبيعية، تعزز منظومة المناعة.

وأوضحت أن الثوم يعتبر أهم المضادات الحيوية الطبيعية، حيث أظهرت دراسات علمية، أن الثوم يمكنه فعلاً تنشيط منظومة المناعة وتعزيز قدرتها على مكافحة العدوى الفيروسية، لذلك يفضل تناول الثوم قبل بداية فصل الخريف وخلاله.

وأشارت إلى أن الريحان يعتبر أحد المضادات الطبيعية الشائعة أيضًا؛ لأن له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، وعند تناوله يعزز الحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد، كما يساعد الجسم على التعامل مع العدوى المتنقلة عبر الأغذية، بحسب “سبوتنيك”.

بدائل الأدوية

وفي الوقت نفسه، فإنه عند الإصابة بأمراض البرد لا يمكن للثوم والريحان أن يكونا بديلاً عن الأدوية التي يصفها الطبيب، وفق الطبيبة ذاتها.

ومؤخرًا، كشفت دراسة أجريت في جامعة نوتنغهام عن فوائد الثوم العلاجية، خاصة في فصل الشتاء وانخفاض الحرارة، بسبب مركبات الكبريت التي يمتصها النبات من التربة، والتي تتحلل إلى حوالي 50 مركباً مختلفاً يحتوي على الكبريت أثناء تناول الطعام وهضمه، وتصبح نشطة بيولوجيًا داخل خلايانا تعزز المناعة وتقي من البرد والإنفلونزا.

اقرأ أيضًا:

مع حلول الشتاء.. تعرف على فوائد الثوم في علاج البرد والإنفلونزا

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الثوم الريحان مضادات حيوية

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. إنجاز 40 مشروعاً للواحات والساحات والحدائق خلال الشهر الجاري

الرياض.. إنجاز 40 مشروعاً للواحات والساحات والحدائق خلال الشهر الجاري

٠٤:١٣ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦
سوريا.. عشرات القتلى بقصف روسي على سوق في إدلب

سوريا.. عشرات القتلى بقصف روسي على سوق في إدلب

٠٤:٤٣ م، الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥
«الياسين»: إيران تمارس التطهير العرقي ضد الأحواز.. وتعدم أطفالاً بالشوارع

«الياسين»: إيران تمارس التطهير العرقي ضد الأحواز.. وتعدم أطفالاً بالشوارع

٠٢:٥٠ م، الأثنين، ٠٤ يناير ٢٠١٦
الهلال الأحمر: ننقل مجهولي الهوية كـ«حالة إنسانية» ولا نفرق بين مواطن ومقيم

الهلال الأحمر: ننقل مجهولي الهوية كـ«حالة إنسانية» ولا نفرق بين مواطن ومقيم

١٢:٥٤ ص، الجمعة، ١٧ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *