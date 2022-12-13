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منها مكة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق
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منها مكة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

منها مكة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

منها مكة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق
٠٧:٢٤:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليو – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

 وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة

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