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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني
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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني
٠٢:٤٩:٥١ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة.

استعراض العلاقات بين المملكة والأردن

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

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لقاءات ولي العهد

وشهد يوم أول أمس الأحد، عددا من اللقاءات أجراها ولي العهد، من بينها استقبال الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

كما استقبل سمو ولي العهد، الأحد، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة

وجرى خلال الاستقبال، استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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