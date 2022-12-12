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بسبب كورونا.. دراسة تثبت ظهور علامات تقدم متسارع في السن على المراهقين
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بسبب كورونا.. دراسة تثبت ظهور علامات تقدم متسارع في السن على المراهقين

بسبب كورونا.. دراسة تثبت ظهور علامات تقدم متسارع في السن على المراهقين

بسبب كورونا.. دراسة تثبت ظهور علامات تقدم متسارع في السن على المراهقين
٠٢:٤٧:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة حديثة أن أدمغة المراهقين الذين عاشوا خلال عمليات الإغلاق، بسبب وباء كورونا، ظهرت عليها علامات تقدم متسارع في السن.

تفاصيل الدراسة 

وقارن الباحثون فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي لـ81 مراهقًا في الولايات المتحدة قبل الوباء، ما بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2019، مع 82 مراهقًا تم جمعهم بين أكتوبر 2020 ومارس 2022، أي أثناء الوباء وبعد العودة، وفق “جارديان”.

التغيرات البيولوجية في الدماغ

وبمطابقة عوامل تشمل العمر والجنس لـ 64 مشاركاً في كل مجموعة، وجد الفريق أن التغيرات البيولوجية في الدماغ التي حدثت خلال فترة المراهقة كانت أكبر بعد الإغلاق مقارنة بما قبله، مما يشير إلى تسارع هذه العمليات، أي تقدم عمر أدمغتهم بشكل أسرع.

تغيرات غير متوقعة

وقال إيان غوتليب، أستاذ علم النفس بجامعة ستانفورد والمؤلف الأول للدراسة: “كان فارق عمر الدماغ حوالي ثلاث سنوات، لم نتوقع هذه الزيادة الكبيرة نظراً لأن الإغلاق كان أقل من عام”، حسب “القبس”.

وأكد أن النتائج تتوافق مع نتائج الباحثين الآخرين الذين يدرسون تأثير الوباء في الصحة العقلية للمراهقين، حيث نشر فريق البحث في مجلة Biological Psychiatry” Global Open Science”، أن المشاركين هم عينة من المراهقين من كاليفورنيا الذين وافقوا على المشاركة في دراسة تبحث في تأثير ضغوط الحياة المبكرة على الصحة العقلية خلال سن البلوغ.

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أعمار المراهقين الصحة العقلية للمراهقين جامعة ستانفورد دراسة علمية علامات تقدم متسارع في السن

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