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شاهد.. تدفق السيول في محافظة العرضيات
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شاهد.. تدفق السيول في محافظة العرضيات

شاهد.. تدفق السيول في محافظة العرضيات

شاهد.. تدفق السيول في محافظة العرضيات
٠٢:٢٦:٣١ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق السيول في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار العرضيات سيول محافظة العرضيات

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