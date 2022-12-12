خبير يرجح سقوط الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014 عمدًا

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قال جيلي ديهاريس، وهو مراقب جوي سابق بالقوات الفرنسية، إن طائرة الركاب الماليزية التي اختفت، أُسقطت عمدًا جنوب المحيط الهندي في مكان لم يخضع للبحث.

واعتبر ديهاريس أن الأدلة المتعلقة باختفاء الطائرة الماليزية في عام 2014 تثبت أن اختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية لم يكن من قبيل الصدفة، حسب “ذا صن” البريطانية.

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اختفت في 8 مارس

واختفت الرحلة التي كان مسارها من كوالالمبور إلى بكين من شاشات الرادار في 8 من مارس 2014، وكان يقودها الطيار زهاري أحمد شاه، وظهرت نظريات متضاربة لكن أيا منها لم يتمكن من تحديد مكان الطائرة، مما فجر أكبر لغز في العالم الطيران.



وتشير الرواية الرسمية لاختفاء الطائرة أن الطائرة “البوينغ-777” قامت بالاستدارة عائدة إلى المطار حادة قبل أقل من ساعة من بلوغ وجهتها لتهبط في المحيط الهندي، حسب “العين الإخبارية”.

محاولة متعمدة لإغراق الطائرة

فيما أوضح جيلي أن الانزلاق كان محاولة متعمدة لإغراق الحطام بأقل قدر ممكن من الحطام، ويقول: “لماذا يريد شخص أن يطير بالطائرة في وسط المحيط الهندي؟.

وأضاف: “من المحتمل أن الشخص الذي كان يتحكم في الطائرة لم يرغب في أن يعثر أحد على الطائرة في المستقبل. وأن تختفي دون أن تترك أثرا”.