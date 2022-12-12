الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير يرجح سقوط الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014 عمدًا
المرحلة الرابعة.. تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل سبعة أحياء بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال
الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل
تنبيه من «الأرصاد» لأهالي المدينة المنورة.. تقلبات جوية تستمر حتى مساء اليوم
عبر لينكدإن.. «مطارات الرياض» تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات
من 11 صباحًا حتى 8 مساءً.. تنبيه متقدم على عسير يشمل 6 محافظات

الرئيسية

 /

منوعات

 /

خبير يرجح سقوط الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014 عمدًا

خبير يرجح سقوط الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014 عمدًا

خبير يرجح سقوط الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014 عمدًا
٠٢:١٨:٣٦ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال جيلي ديهاريس، وهو مراقب جوي سابق بالقوات الفرنسية، إن طائرة الركاب الماليزية التي اختفت، أُسقطت عمدًا جنوب المحيط الهندي في مكان لم يخضع للبحث.

واعتبر ديهاريس أن الأدلة المتعلقة باختفاء الطائرة الماليزية في عام 2014 تثبت أن اختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية لم يكن من قبيل الصدفة، حسب “ذا صن” البريطانية.

اقرأ أيضا:

تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا

اختفت في 8 مارس 

واختفت الرحلة التي كان مسارها من كوالالمبور إلى بكين من شاشات الرادار في 8 من مارس 2014، وكان يقودها الطيار زهاري أحمد شاه، وظهرت نظريات متضاربة لكن أيا منها لم يتمكن من تحديد مكان الطائرة، مما فجر أكبر لغز في العالم الطيران.

وتشير الرواية الرسمية لاختفاء الطائرة أن الطائرة “البوينغ-777” قامت بالاستدارة عائدة إلى المطار حادة قبل أقل من ساعة من بلوغ وجهتها لتهبط في المحيط الهندي، حسب “العين الإخبارية”.

محاولة متعمدة لإغراق الطائرة

فيما أوضح جيلي أن الانزلاق كان محاولة متعمدة لإغراق الحطام بأقل قدر ممكن من الحطام، ويقول: “لماذا يريد شخص أن يطير بالطائرة في وسط المحيط الهندي؟.

وأضاف: “من المحتمل أن الشخص الذي كان يتحكم في الطائرة لم يرغب في أن يعثر أحد على الطائرة في المستقبل. وأن تختفي دون أن تترك أثرا”.

الكلمات الدلالية:
اختفاء طائرة ماليزية الخطوط الجوية الماليزية الطائرة الماليزية المختفية خبير فرنسي ماليزيا

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة طبية: مياه البحر العميقة تقي من سرطان وتقرّحات المعدة

دراسة طبية: مياه البحر العميقة تقي من سرطان وتقرّحات المعدة

٠٤:٣٢ م، الثلاثاء، ١٧ سبتمبر ٢٠١٣
أخطاء يقع فيها موظفو الموارد البشرية.. أخطرها (رقم 4)

أخطاء يقع فيها موظفو الموارد البشرية.. أخطرها (رقم 4)

١٢:٢٥ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
طريقة جديدة لمعالجة الصلع.. تعرف عليها

طريقة جديدة لمعالجة الصلع.. تعرف عليها

٠٨:١٣ ص، الخميس، ٢٨ فبراير ٢٠١٩
فيديو صادم.. مركبة تقتحم مسجدًا وتدهس أحد المصلين

فيديو صادم.. مركبة تقتحم مسجدًا وتدهس أحد المصلين

١٢:٤٣ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *