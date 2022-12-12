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الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل

الحوثي يقصف مدرسة بمسيرات إيرانية ومقتل طفل
٠١:٤٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران مدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران محافظة حجة، أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة -ايرانية الصنع- والذي أدى الى مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11 عام) وإصابة 3 أطفال آخرين بجروح خطيرة.

الحوثي تستخف بجهود إحلال السلام

وقال الإرياني، عبر تويتر، إن: “استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم”.

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مطالب للمجتمع الدولي باعتبارها جريمة حرب

وأردف الإرياني أن: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان مطالبين بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية، وادراجها في قوائم الإرهاب الدولية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن ‏الأمم المتحدة قصف مدرسة يمنية معمر الإرياني ميليشيا الحوثي

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