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المرحلة الرابعة.. تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل سبعة أحياء بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال

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المرحلة الرابعة.. تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل سبعة أحياء بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال

المرحلة الرابعة.. تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل سبعة أحياء بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال

المرحلة الرابعة.. تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل سبعة أحياء بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال
٠١:٥٠:٢٣ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في المرحلة الرابعة لتطوير وتأهيل 7 أحياء داخل مدينة نجران، بقيمة إجمالية بلغت 7,244,202 مليون ريال.

إعادة تأهيل 7 أحياء في نجران

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع يشمل إعادة أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة في أجزاء من أحياء “الشبهان”، و “مراطة”، و “العان”، و “عويرة”، و “المخباة”، و “أبا السعود”، و “بني سلمان”، وإنارة أحياء “العواكل”، و “صاغر”، و “دحضة”، و “عكام”.

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تنفيذ عدد من المشروعات البلدية

وقعت أمانة منطقة نجران، في منتصف سبتمبر الماضي، عددًا من عقود مع شركات ومؤسسات وطنية متخصصة، لتنفيذ عدد من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 26 مليون و500 ألف ريال.

مشروعات واستثمارات

من جانبه، أوضح أمين المنطقة، المهندس صالح الغامدي، أن العقود شملت سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة بمبلغ 7 ملايين و244 ألف و 202 ريالا، إلى جانب عقود دراسات وإشراف بنحو 9 ملايين و832 ألفا و500 ريال.

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