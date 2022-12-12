من 11 صباحًا حتى 8 مساءً.. تنبيه متقدم على عسير يشمل 6 محافظات

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أعلن الدفاع المدني، عن صدور تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تشمل ( المجاردة، بارق، رجال ألمع، النماص، بلقرن، تنومة).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدنين بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #عسير حتى الساعة 8 مساءً. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/BmXNg8bahY — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 12, 2022

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

كان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيها بحالة الطقس على المدينة المنورة، ونوه عن توقعات بتكوين سحب رعدية ممطرة، على الحناكية، والمهد.

وأوضح “الأرصاد”، أن التأثيرات المصاحبة لحالة الطقس في المدينة تشمل نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة -بمشيئة الله- حسب “الأرصاد”، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا، يوم الثلاثاء الموافق 13 من ديسمبر، وحتى الساعة التاسعة مساء.

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أمطار على مكة المكرمة وسواحلها

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

أمطار غزيرة على جازان والباحة وعسير

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.