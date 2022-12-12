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الأسهم الأوروبية تتراجع ومؤشر لندن يرتفع
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الأسهم الأوروبية تتراجع ومؤشر لندن يرتفع

الأسهم الأوروبية تتراجع ومؤشر لندن يرتفع

الأسهم الأوروبية تتراجع ومؤشر لندن يرتفع
٠١:١٢:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، جلسة التداول، على انخفاض في ظل ترقب المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الجاري، فيما أثَّر ارتفاع إصابات كورونا (كوفيد – 19) في الصين على معنويات المستثمرين، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5%.

أول انخفاض أسبوعي في شهرين

وفي الأسبوع الماضي، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له في ثمانية أسابيع، حيث طغت المخاوف من ركود عالمي وشيك بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على أثر التفاؤل بشأن تخفيف القيود الصارمة لمكافحة (كوفيد – 19) في الصين.

انتظار قرار أسعار الفائدة 

وستكون الأيام المقبلة اختباراً رئيساً للأسواق التي كانت تعلق آمالها على البنوك المركزية التي تعمل على تقليص وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي خفَّفت من بعض هذه التوقعات.

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النشاط الاقتصادي يتأثر بسبب كورونا 

ومع ارتفاع حالات كورونا التي تثير مخاوف من تعطيل النشاط الاقتصادي الصيني، أثرت الشركات الصناعية وبعض شركات سلع الرفاهية المنكشفة على الصين مثل (إل.في.إم.إتش) على المؤشر ستوكس 600.

وهبطت أسهم المناجم بنسبة 1.7%، مع تراجع أسعار النحاس بسبب المخاوف الاقتصادية في الصين-المستهلك الرئيس للمعدن- وبسبب عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

مؤشر بورصة لندن

ارتفع مؤشر بورصة لندن 4.5% بعد موافقة شركة مايكروسوفت على شراء نحو 4% من حصة الأسهم في مشغل البورصة البريطانية في إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام الحوسبة السحابية.

الكلمات الدلالية:
أخبار الاقتصاد أسعار الفائدة الأسهم الأوروبية الركود العالمي مؤشر بورصة لندن

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