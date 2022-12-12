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عبر لينكدإن.. «مطارات الرياض» تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات
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عبر لينكدإن.. «مطارات الرياض» تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

عبر لينكدإن.. «مطارات الرياض» تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

عبر لينكدإن.. «مطارات الرياض» تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات
٠١:١٩:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة مطارات الرياض، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول المسؤولية الاجتماعية للشركات.

المؤهلات والخبرات:

سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

متطلبات التعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير.

عن الشركة:

تأسست شركة مطارات الرياض (RAC) في عام 2016 كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة.

تقوم شركة RAC الآن بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي (KKIA) في العاصمة السعودية. تسعى RAC إلى أن تكون الصوت الرائد للمطارات في المملكة والمنطقة ، مع التركيز على بناء نموذج يحتذى به في الصناعة وتشغيل مركز عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء.

طريقة التقديم:

أوضحت مطارات الرياض، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

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اخبار السعودية فرص عمل مطارات الرياض وظائف شاغرة

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