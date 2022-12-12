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تنبيه من «الأرصاد» لأهالي المدينة المنورة.. تقلبات جوية تستمر حتى مساء اليوم

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تنبيه من «الأرصاد» لأهالي المدينة المنورة.. تقلبات جوية تستمر حتى مساء اليوم

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي المدينة المنورة.. تقلبات جوية تستمر حتى مساء اليوم

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي المدينة المنورة.. تقلبات جوية تستمر حتى مساء اليوم
٠١:٣٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها بحالة الطقس على المدينة المنورة، ونوهت عن توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة، على الحناكية، والمهد.

نشاط للرياح السطحية وتدني الرؤية

وأوضح “الأرصاد”، أن التأثيرات المصاحبة لحالة الطقس في المدينة تشمل نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة -بمشيئة الله- حسب “الأرصاد”، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا، يوم الثلاثاء الموافق 13 من ديسمبر، وحتى الساعة التاسعة مساء.

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أمطار على مكة المكرمة وسواحلها

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

 

امطار محافظة رابغ مكة المكرمة-

أمطار غزيرة على جازان والباحة وعسير

 في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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