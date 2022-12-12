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اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي
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اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي

اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي

اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي
١٢:٤٤:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة مكة المكرمة، أنه سيتم افتتاح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي بمقر الإمارة اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب إمارة مكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز سوف يفتتح اليوم مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي بمقر إمارة مكة.

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وأوضحت إن المؤتمر سيكون بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الكلمات الدلالية:
أمير مكة إمارة مكة اخبار السعودية مؤتمر اللغاة العربية والقطاع غير الربحي

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