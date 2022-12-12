اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة مكة المكرمة، أنه سيتم افتتاح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي بمقر الإمارة اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب إمارة مكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز سوف يفتتح اليوم مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي بمقر إمارة مكة.

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وأوضحت إن المؤتمر سيكون بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.