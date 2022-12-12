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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهم
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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهم

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهم

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهم
١٢:٣٩:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، قامت قنصلية المملكة في إسطنبول بإجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة وذلك عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع.

استكمال علاجهم في المملكة

وجرى نقل المواطنين الاثنين، من أجل استكمال علاجهم في المملكة، مع كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل.

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نقل مواطن من إسطنبول

أعلنت قنصلية المملكة في إسطنبول بتركيا، في وقت سابق من الشهر الماضي، نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.

وأوضحت القنصلية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية.

وأشارت إلى أن القنصلية قامت بنقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من اسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

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