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ماذا يفعل الموظف حال اختلاف راتبه عن المسجل في العقد؟.. الموارد البشرية توضح

ماذا يفعل الموظف حال اختلاف راتبه عن المسجل في العقد؟.. الموارد البشرية توضح

ماذا يفعل الموظف حال اختلاف راتبه عن المسجل في العقد؟.. الموارد البشرية توضح
١٢:١٧:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية فيصل الضفيان، عن ما يجب على الموظف فعله حال اختلاف الأجر الذي يتقاضاه فعليًا عن الأجر المسجل في عقد العمل.

وأضاف الضيفان، خلال لقائه المذاع على قناة “العربية”، أن للعامل حق التقدم بشكوى، مشيرًا إلى أن المطالبة بحق العامل لا تتطلب الانتظار حتى انتهاء عقد العمل، لأن طرفي العقد كفل النظام لهما حقوقهما.

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وتابع: نسعى في تلك الحالة إلى حل النزاع بين العامل وصاحب العمل بموجب العقل الموقع بينهما وفي حالة النزاع يتم إحالة الموضوع إلى المحاكم العمالية لإصدار القرار اللازم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الموارد البشرية الموظف عقد العمل

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