الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجموعة السبع تتفق على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهم
ماذا يفعل الموظف حال اختلاف راتبه عن المسجل في العقد؟.. الموارد البشرية توضح
ارتفاع القروض العقارية من البنوك التجارية إلى 662.7 مليار ريال
«الخثلان» يوضح حكم تأجير النخيل دون الأرض
غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

دولي

 /

مجموعة السبع تتفق على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

مجموعة السبع تتفق على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

مجموعة السبع تتفق على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
١٢:٤٣:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أصدرته بريطانيا يوم الاثنين إن المجموعة ستواصل العمل معا لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي.

تحذير روسيا من استخدام أسلحة كيماوية

وقال زعماء مجموعة السبع، في مؤتمر استضافته ألمانيا، إن: الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا غير مقبول، وإن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية سيُقابل بعواقب وخيمة”، حسب “رويترز”.

اقرأ أيضا:

بـ 60 دولار.. مجموعة الـ7 وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

لا توجد محادثات سلام

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، قبل الاجتماع، إن شحنات أسلحة محددة إلى أوكرانيا ليست على جدول الأعمال.

وقال: “لا توجد محادثات سلام، ولا نهاية تلوح في الأفق للصراع في أوكرانيا، الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، حسب “الشرق الأوسط”.

زيلينسكي يطلب المزيد من المساعدات 

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع اليوم على مساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية وقذائف وأسلحة طويلة المدى.

وفي كلمته لمجموعة السبع في المؤتمر عبر الفيديو، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة «جوهرية» نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول عطلات نهاية العام.

وقال: “إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضاً نهاية للقتال موثوقاً بها”، وتابع: “لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن”.

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية انسحاب روسيا دعم عسكري لأوكرانيا زيلينسكي مجموعة السبع

مواد ذات صلة

المزيد
مجزرة جديدة في سوريا.. وفاة 111 مدنياً في غارات «روسية» 

مجزرة جديدة في سوريا.. وفاة 111 مدنياً في غارات «روسية» 

٠٤:٥٩ ص، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
«خافوا الله» مظاهرات بولندية احتجاجا على ترحيل مهاجرين بينهم أطفال

«خافوا الله» مظاهرات بولندية احتجاجا على ترحيل مهاجرين بينهم أطفال

١٠:٥٦ ص، الأحد، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
تعيين «عبداللطيف الزياني» وزيراً لخارجية البحرين

تعيين «عبداللطيف الزياني» وزيراً لخارجية البحرين

٠٤:٤٦ م، الخميس، ٠٢ يناير ٢٠٢٠
التفجيرت تهز تركيا من جديد.. وفاة 6 وإصابة 50 بينهم أطفال إثر عمليتين إرهابيتين قرب حدود البلاد

التفجيرت تهز تركيا من جديد.. وفاة 6 وإصابة 50 بينهم أطفال إثر عمليتين إرهابيتين قرب حدود البلاد

١٠:٥٤ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *