ارتفاع القروض العقارية من البنوك التجارية إلى 662.7 مليار ريال

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سجلت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث 2022 ارتفاعا بنسبة قدرها 24% لتصل إلى نحو 662.7 مليار ريال، مقارنة بـ533.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021.

تشكل 80% من القروض العقارية

وذكرت بيانات البنك المركزي “ساما”، أن قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 80% من إجمالي القروض العقارية ارتفعت بنسبة 28% خلال الربع الثالث 2022، لتصل إلى نحو 529.6 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 133.12 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2022، مرتفعة بنسبة 10% عن الربع الثالث من العام الماضي.

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ارتفاع القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية

شهدت القروض الاستهلاكية، وفق بيانات “ساما” ارتفاعا بنحو 9% بنهاية الربع الثالث 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 448.1 مليار ريال.



وتضم القروض الاستهلاكية -بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات- قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضًا أخرى، حسب “أرقام”.

وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الثالث 2022 بنسبة 15% لتصل إلى 22.12 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث 2021.