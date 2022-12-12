مقاتلة روسية تعترض مسيّرة نرويجية فوق بحر بارنتس.. ماذا يحدث؟

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مؤشرات لتوتر جديد في البلقان، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز “ميغ-31” تابعة لقوات الأسطول الشمالي، حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع تبين أنها R-3C Orion النرويجية، ورافقتها فوق بحر بارنتس.

وأوضحت الإدارة العسكرية الروسية، أنه في 12 ديسمبر، رصد الاستطلاع الجوي الروسي على بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود الدولة، ولتحديديه ومنعه من انتهاك حدود روسيا، حلقت مقاتلة من طراز “ميغ-31″، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي.

وتابعت الدفاع الروسية بقولها: “حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة مسيرة من طراز R-3C Orion تابعة لسلاح الجو النرويجي، ورافقها فوق بحر بارنتس، وتابع طاقم المقاتلة أعماله، بضمان تعقب ومراقبة مناورات طائرة الاستطلاع الأجنبية”.

وأضافت أنه بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية، وشددت لوزارة على أن “انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، أمر غير مسموح به.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن طلعة المقاتلة الروسية، تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المجال الجوي والاقتراب بشكل خطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.

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