الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم
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وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم

وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم

وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم
١٠:٣٧:٤٩ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدارس مسك، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

مدير مكتب:

 

المؤهلات والخبرات:

 

المؤهلات المناسبة: درجة البكالوريوس (أساسية).

الخبرة المرغوبة: خبرة 3 سنوات في دور مماثل.

موظف الاستقبال:

 

المؤهلات والخبرات:

 

المؤهلات المناسبة: درجة الدبلوم (أساسية)

الخبرة المرغوبة: خبرة سنتان في دور مماثل.

 

طريقة التقديم:

 

أوضحت المدارس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر 2022م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل قطاع التعليم وظائف شاغرة

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