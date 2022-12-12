وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم

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أعلنت مدارس مسك، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مكتب:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات المناسبة: درجة البكالوريوس (أساسية).

الخبرة المرغوبة: خبرة 3 سنوات في دور مماثل.

موظف الاستقبال:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات المناسبة: درجة الدبلوم (أساسية)

الخبرة المرغوبة: خبرة سنتان في دور مماثل.

طريقة التقديم:

أوضحت المدارس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).