وظائف في قطاع التعليم لحملة الدبلوم فأعلى.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت مدارس مسك، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير مكتب:
المؤهلات والخبرات:
المؤهلات المناسبة: درجة البكالوريوس (أساسية).
الخبرة المرغوبة: خبرة 3 سنوات في دور مماثل.
موظف الاستقبال:
المؤهلات والخبرات:
المؤهلات المناسبة: درجة الدبلوم (أساسية)
الخبرة المرغوبة: خبرة سنتان في دور مماثل.
طريقة التقديم:
أوضحت المدارس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).