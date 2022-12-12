«الملك سلمان للإغاثة» يختتم برنامج مكافحة العمى في «تعز» بإجراء 400 عملية جراحية

تواصل- واس:

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في محافظة تعز، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الذي نُفِّذَ خلال المدة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.532 حالة، وتوزيع 1.227 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض (الفاكو)، استفاد منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

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ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.