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«الملك سلمان للإغاثة» يختتم برنامج مكافحة العمى في «تعز» بإجراء 400 عملية جراحية
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«الملك سلمان للإغاثة» يختتم برنامج مكافحة العمى في «تعز» بإجراء 400 عملية جراحية

«الملك سلمان للإغاثة» يختتم برنامج مكافحة العمى في «تعز» بإجراء 400 عملية جراحية

«الملك سلمان للإغاثة» يختتم برنامج مكافحة العمى في «تعز» بإجراء 400 عملية جراحية
١٠:٢٣:٢٩ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في محافظة تعز، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الذي نُفِّذَ خلال المدة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.532 حالة، وتوزيع 1.227 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض (الفاكو)، استفاد منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

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ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تعز اليمنية مركز الملك سلمان للإغاثة مكافحة العمى

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