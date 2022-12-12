الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
21 ضحية.. أول فيديو للحظة استهداف فندق يرتاده صينيون في كابول
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21 ضحية.. أول فيديو للحظة استهداف فندق يرتاده صينيون في كابول

21 ضحية.. أول فيديو للحظة استهداف فندق يرتاده صينيون في كابول

21 ضحية.. أول فيديو للحظة استهداف فندق يرتاده صينيون في كابول
١١:١٤:١٥ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، هجومًا مسلحًا وتفجيرًا لفندق يقيم فيه بعثات صينية، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وحسب وكالة “فرنس برس”، فقد أكدت منظمة “أميرجينسي” غير الحكومية في أفعانستان، مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، إثر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون بالعاصمة كابل اليوم الاثنين.

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وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت المنظمة المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، أنها استقبلت “21 جريحا” وأن “3 كانوا قد فارقوا الحياة” عند وصولهم إلى المستشفى، دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمين.

فيما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، مصرع “ثلاثة مهاجمين” استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة.

الكلمات الدلالية:
افغانستان بعثات الصين تفجير فندق كابول

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