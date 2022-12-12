21 ضحية.. أول فيديو للحظة استهداف فندق يرتاده صينيون في كابول

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شهدت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، هجومًا مسلحًا وتفجيرًا لفندق يقيم فيه بعثات صينية، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وحسب وكالة “فرنس برس”، فقد أكدت منظمة “أميرجينسي” غير الحكومية في أفعانستان، مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، إثر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون بالعاصمة كابل اليوم الاثنين.

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وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت المنظمة المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، أنها استقبلت “21 جريحا” وأن “3 كانوا قد فارقوا الحياة” عند وصولهم إلى المستشفى، دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمين.

فيما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، مصرع “ثلاثة مهاجمين” استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة.