لكل منها معنى مختلف.. ماذا تعني الأصوات التي تسمعها على متن الطائرات؟

تواصل – فريق التحرير:

هناك مجموعة من الأصوات التي يسمعها الركاب على متن الطائرة، والتي ربما لايعرف الكثير دلالتها ومغزاها، وتستخدم في التواصل بين أفراد طاقم الطائرة، والتي قد تكون إنذارًا على حدوث خطر يستدعي التدخل السريع.

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أسرار ومعانى أصوات الرنين المختلفة

وفي مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” تمت مشاهدته أكثر من 12 مليون مرة، تكشف مضيفة الطيران الأمريكية تومي سيماتو أسرار ومعانى أصوات الرنين المختلفة التي يسمعها الركاب على متن الطائرات.

في الأساس، الرنين هو الطريقة التي يتواصل بها أفراد طاقم الطائرة مع بعضهم البعض، ويشير كل رنين إلى رمز مختلف؛ رنين واحد له معنى مختلف عن الرنين لمرتين أو ثلاثة.

وقالت سيماتو، إن استخدام الرنين لمرة واحدة بشكل متكرر في الرحلات الجوية، يعني أن الراكب قد ضغط على زر الاتصال.

وأضافت: “إذا سمعت نغمة واحدة فقط، فهذا يعني أن أحد الركاب يتصل بإحدى المضيفات من مقعده أو ربما يتصل بنا من المرحاض”، وفقًا لصحيفة “نيوريورك بوست”.

بينما سماع صوت الرنين ثلاثة مرات هو الأقل شيوعًا، لكنه أكثر إثارة للقلق لأنه يشير إلى حالة طارئة، “إذا سمعت ثلاثة من الأجراس العالية والمنخفضة، فهذا يعني أنها حالة طارئة – لكن لا يتعين عليك سماع ذلك أبدًا”.

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الرنين العالي الذي يتبعه صوت منخفض

والرنين العالي الذي يتبعه صوت منخفض له معنى مختلف، إذ يحاول أحد أفراد الطاقم التواصل مع زميل آخر في الفريق، أو أن مقصورة الطائرة تحاول الاتصال بالمضيفات.

وأوضحت سيماتو، أن “الرنين المرتفع والمنخفض يعني أن إحدى المضيفات تحاول الاتصال بالمضيفة الأخرى أو أن مقصورة الطائرة يحاول الاتصال بنا”.

لكن المعلقين قالوا إن النظام يمكن أن يختلف باختلاف شركات الطيران.

وعلق أحدهم قائلاً: “تنبيه، مع ذلك، تختلف أنظمة الرنين في كل شركة طيران. اعتادت شركة الطيران الخاصة بي استخدام الرنين الثلاثي لإخطار برج المراقبة بأننا على وشك الهبوط”.

وكتب آخر: “الطائرة التي تقوم بالرنين ثلاث مرات تستدعي المراقب على وجه التحديد”.