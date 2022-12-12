أهم 10.. مرسوم ملكي يدخل حيز التنفيذ ولاعبو المغرب يدعون غيرهم لاعتناق الإسلام

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

«الموارد البشرية»: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من عمر 18 سنة بهذا الشرط

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟”.. المزيد هنا

«الأراضي البيضاء»: 5 أيام على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي للمرحلة الثانية

أكد برنامج الأراضي البيضاء على انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من الرسوم في مكة وجدة وحاضرة الدمام.. المزيد هنا

أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الاثنين، لتزداد بذلك حدة التراجع المستمر منذ عدة أسابيع.. المزيد هنا

دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ.. حبس عامين وغرامة مليون ريال لمن يرتكب هذه الجريمة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ القاضي بإضافة.. المزيد هنا

لاعبو منتخب المغرب يدعون غير المسلمين لاعتناق الإسلام: ما حققناه بفضل ديننا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من لاعبي منتخب المغرب، حيث ظهر ثلاثة لاعبين في بث مباشر .. المزيد هنا

وزير الخارجية ردًا على سؤال بشأن «اتفاقيات أبراها»: جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية

جدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.. المزيد هنا

وداعًا زيارة كتابات العدل.. خطوات توثيق وصية عبر «ناجز» رسميًا

أطلقت وزارة العدل خدمة توثيق وصية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز ، وذلك في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق.. المزيد هنا

بالصور| آياتٌ قرآنية تُضيء جبل حراء في مكة المكرمة

تتعلق قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض بجبل حراء، ذلك المكان الذي كان يخلو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.. المزيد هنا

بيان عاجل من الأمن العام للمسافرين إلى قطر

أصدر الأمن العام تنبيهًا هامًا لجميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية.. المزيد هنا

خبراء يحذرون من مرض خطير.. يبدأ بآلام في الظهر وينتهي بالوفاة

دق خبراء متخصصون ناقوس الخطر، تجاه مرض خطير لا يظهر إلا بعد أن يكون انتقل إلى أعضاء أخرى، وهو ما أطلقوا عليه “القاتل الصامت”… المزيد هنا

ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة «إكسبو 2030»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس… المزيد هنا