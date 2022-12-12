«الداخلية» 6 جهات تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة

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أوضحت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم، تطبق أحكام نظام ‎كاميرات المراقبة الأمنية، على المنشآت والمرافق.

منشآت تطبق عليها أحكام النظام

وقالت الوزارة، في تغريدة، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يطبق على هذه الجهات:

1- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية

2- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية

3- المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب

4- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة

5- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات

6- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار

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ويحظر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن التالية:



1- غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق

2- داخل غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي

3- داخل عرفة إجراء العمليات الطبية

4-داخل الوحدة السكنية في مرفق الإبواء السياحي

5- داخل دورات المياه.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.

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