احذر.. المحليات الصناعية خطر بالغ على الجهاز العصبي

تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من التأثير الضار لمحليات الصناعية على الجهاز العصبي والتي قد تستمر لفترة طويلة.

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المحليات الصناعية تزيد خطر القلق

وقال باحثون بكلية الطب بجامعة فلوريدا، إن المحليات الصناعية قد تترافق مع زيادة خطر القلق لدى الفئران، وأشاروا إلى أنه لوحظ أن التأثيرات استمرت لما يصل إلى جيلين من الذكور تعرضت للتحلية الصناعية.

في المقابل، توقف القلق في جميع أجيال الفئران، التي تعرضت للأسبارتام، عندما تم إعطاؤها دواء الديازيبام، وهو دواء لعلاج القلق لدى البشر، وفقًا لموقع “أونلي ماي هيلث” الطبي المتخصص.

وأعطيت الفئران مياه الشرب التي تحتوي على الأسبارتام، ما يقرب من 15 في المائة من الحد الأقصى المسموح به من الاستهلاك البشري اليومي.

واستمرت الجرعة لمدة 12 أسبوعًا في البحث الذي امتد أربع سنوات، وكانت الجرعة تعادل ستة إلى ثمانية أونصات من علب الصودا الدايت يوميًا للإنسان.

تأثير النيكوتين على الأطفال لآباء مدخنين

ويحقق الباحثون في كيفية تأثير النيكوتين على نفس النوع من النموذج، مثل ما يحدث للأطفال، إذا كان الأب يدخن.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنه من أجل فهم ما يحدث اليوم، يجب على المرء أولاً أن يفكر فيما كان يحدث منذ جيلين وربما حتى قبل ذلك، وفق المؤلف المشارك في الدراسة براديب بايد.

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تأثير الأسبارتام امتد لجيلين من الذكور

فقد أدى استهلاك الأسبارتام في الفئران إلى القلق، واستمرت آثاره لمدة تصل إلى جيلين من الذكور التي تعرضت للأسبارتام.

وعلى مدى عدة أجيال من الفئران التي تنحدر من الذكور المعرضة للأسبارتام، شوهد سلوك شبيه بالقلق مميز في مجموعة متنوعة من اختبارات المتاهة.

ولاحظت سارة جونز، التي قادت البحث، أنهم لم يتوقعوا ملاحظة مثل هذه الميزة الشبيهة بالقلق، وأن الملاحظات كانت مفاجئة للباحثين.

وقالت جونز: “عادة ما ترى تغييرات طفيفة”.

وقد توقف القلق في جميع أجيال الفئران عندما تم إعطاؤها الديازيبام (دواء يستخدم لعلاج اضطرابات القلق لدى البشر).

يُذكر أنه تم ترخيص الأسبارتام كمُحلٍّ من قبل إدارة الغذاء والدواء عام 1981، وفي الوقت الحاضر، ارتفع إنتاج هذا المحلي الصناعي إلى ما يقرب من 5000 طن متري.