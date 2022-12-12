«التجارة» تصدر تحذيرًا مهمًا حول انتحال صفة الوزارة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، اليوم، من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة، ويستقبلون بلاغات من المستهلكين.

وسائل التواصل مع وزارة التجارة

وقالت “التجارة”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين”.

وأضافت الوزارة في تغريدتها: “تسعدنا خدمتكم عبر قنواتنا الرسمية: الرقم الموحّد 1900، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)”.

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3 حقوق يحب معرفتها قبل التسوق

وكشفت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن 3 حقوق في التخفيضات يجب معرفتها قبل التسوق.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي على “تويتر” إن الحقوق الثلاثة هي:

– حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح.

2- التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة التفاصيل.

3- إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.

ونصح المتحـدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأهمية التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه في نهاية العام تزيد تخفيضات المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، قبل الشراء يمكنك التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات، برقم الترخيص.